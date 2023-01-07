Хави о трансферном окне «Барсы»: «Доволен тем, что имею. Идеально, если ничего не будем трогать»

считает, что «Барселоне» не нужно ничего менять в зимнее трансферное окно.

– Ожидаете ли чего-то нового на рынке?

– Я очень доволен тем, что у меня есть. Если мы ничего не будем трогать, будет идеально. Мы обязательно поборемся, – сказал тренер «Барселоны».