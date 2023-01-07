Хави о трансферном окне «Барсы»: «Доволен тем, что имею. Идеально, если ничего не будем трогать»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что «Барселоне» не нужно ничего менять в зимнее трансферное окно.

– Ожидаете ли чего-то нового на рынке?

– Я очень доволен тем, что у меня есть. Если мы ничего не будем трогать, будет идеально. Мы обязательно поборемся, – сказал тренер «Барселоны».

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6 комментариев

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Нейтральный критик
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И лампа не горит,
И врут календари,
Но если есть рычаг,
То сразу рви.
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Inside 88 LW
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Ответ Toni_Montana
Артета тогда вообще должен был бы бомжевать сейчас. Ему дали шанс и Арсенал сейчас лидер.
Есть разумное зерно в твоих словах.
Но позволь субъективное мнение:
Артета не ныл на конференциях.
Артета всячески защищал игроков (в случае с Хави - такого не скажешь).
У Артеты был наставник и от него набирался опыта(помимо Пепа, на минутку напомню что он застал Венгера).
Ну и т.д. Здесь к сожалению - сравнения излишни.
Личное мнение опять же.
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Toni_Montana
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Ответ Inside 88 LW
Было бы идеально если бы: 1. Производилась ротация. 2. Наигрывалась Ла-Масия (достойных игроков, для хотя бы роли - ротации, минимум 5). 3. Была смена тактики (навесики хорошо конечно, да вот только я - полюбил Барсу с 98/99 явно не за навесики). P.S. При всем уважение к Хави в роли игрока, как тренер он уже сломался - нужен опыт. ИМХО.
Артета тогда вообще должен был бы бомжевать сейчас. Ему дали шанс и Арсенал сейчас лидер.
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Inside 88 LW
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Ответ LIBerly
Комментарий удален пользователем
На весь этот бред отвечать не буду, лишь за стадион дам ответ:
Вместимость: 99 354. Камп Ноу.
Уже построили, с 1957 года.
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LIBerly
Ответ Inside 88 LW
Было бы идеально если бы: 1. Производилась ротация. 2. Наигрывалась Ла-Масия (достойных игроков, для хотя бы роли - ротации, минимум 5). 3. Была смена тактики (навесики хорошо конечно, да вот только я - полюбил Барсу с 98/99 явно не за навесики). P.S. При всем уважение к Хави в роли игрока, как тренер он уже сломался - нужен опыт. ИМХО.
Комментарий удален
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Inside 88 LW
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Было бы идеально если бы:
1. Производилась ротация.
2. Наигрывалась Ла-Масия (достойных игроков, для хотя бы роли - ротации, минимум 5).
3. Была смена тактики (навесики хорошо конечно, да вот только я - полюбил Барсу с 98/99 явно не за навесики).
P.S. При всем уважение к Хави в роли игрока, как тренер он уже сломался - нужен опыт. ИМХО.
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LIBerly
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Лапорта: планируем в зимнее ТО укрепить все линии состава, ожидайте новостей
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