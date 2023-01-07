Хави о трансферном окне «Барсы»: «Доволен тем, что имею. Идеально, если ничего не будем трогать»
Хави считает, что «Барселоне» не нужно ничего менять в зимнее трансферное окно.
– Ожидаете ли чего-то нового на рынке?
– Я очень доволен тем, что у меня есть. Если мы ничего не будем трогать, будет идеально. Мы обязательно поборемся, – сказал тренер «Барселоны».
И врут календари,
Но если есть рычаг,
То сразу рви.
Но позволь субъективное мнение:
Артета не ныл на конференциях.
Артета всячески защищал игроков (в случае с Хави - такого не скажешь).
У Артеты был наставник и от него набирался опыта(помимо Пепа, на минутку напомню что он застал Венгера).
Ну и т.д. Здесь к сожалению - сравнения излишни.
Личное мнение опять же.
Вместимость: 99 354. Камп Ноу.
Уже построили, с 1957 года.
1. Производилась ротация.
2. Наигрывалась Ла-Масия (достойных игроков, для хотя бы роли - ротации, минимум 5).
3. Была смена тактики (навесики хорошо конечно, да вот только я - полюбил Барсу с 98/99 явно не за навесики).
P.S. При всем уважение к Хави в роли игрока, как тренер он уже сломался - нужен опыт. ИМХО.