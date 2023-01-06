Грилиш об 1:0 с «Челси»: «Рад, что «Ман Сити» уезжает с 3 очками. Знаем, насколько трудно здесь играть»

оценил победу « » над «Челси» (1:0) в .

Вингер «горожан» сделал голевую передачу в этой игре.

«Тяжелый матч. « » играл блестяще, особенно в первом тайме, когда у них, пожалуй, было больше моментов.

После того как мы забили, соперник был прижат к своим воротам. Рад, что уезжаем с тремя очками, ведь мы знаем, насколько трудно здесь играть.

В перерыве было оживленно. Тренер кое-что поменял и дал нам указания. Мне было сказано играть агрессивно, высоко и широко, атаковать Аспиликуэту.

Мы вышли и 25-30 минут доминировали, создавали моменты. После того как забили, думаю, мы уже контролировали игру», – сказал Грилиш.