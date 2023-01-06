Грилиш об 1:0 с «Челси»: «Рад, что «Ман Сити» уезжает с 3 очками. Знаем, насколько трудно здесь играть»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш оценил победу «Манчестер Сити» над «Челси» (1:0) в АПЛ.

Вингер «горожан» сделал голевую передачу в этой игре.

«Тяжелый матч. «Челси» играл блестяще, особенно в первом тайме, когда у них, пожалуй, было больше моментов.

После того как мы забили, соперник был прижат к своим воротам. Рад, что уезжаем с тремя очками, ведь мы знаем, насколько трудно здесь играть.

В перерыве было оживленно. Тренер кое-что поменял и дал нам указания. Мне было сказано играть агрессивно, высоко и широко, атаковать Аспиликуэту.

Мы вышли и 25-30 минут доминировали, создавали моменты. После того как забили, думаю, мы уже контролировали игру», – сказал Грилиш.

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