Маунт пропустит матч «Челси» с «Сити» из-за травмы. «Синие» надеются, что повреждение не носит серьезный характер
Стало известно, почему Мэйсон Маунт пропустит матч «Челси» против «Манчестер Сити».
Полузащитник лондонской команды не попал в заявку на игру 19-го тура АПЛ. По данным The Athletic, он получил травму.
Степень серьезности повреждения неизвестна. В «Челси» надеются, что травма не носит серьезный характер.
В текущем сезоне Маунт провел 23 матча, забив 3 гола и отдав 6 результативных пасов. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Матч «Челси» – «Манчестер Сити» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.
Края Джеймс-Чилуэлл полтора года назад выиграли нам ЛЧ, и без любого из этой пары Челси страдает. Кукурелья хорош, но он не приносит и десятой доли от той пользы в атаке, что приносил праймовый Чилуэлл. Без Джеймса Челси вообще не играет, это, на мой взгляд, единственный игрок экстра-класса в составе лондонцев.
В центре обороны основной Сильва без вопросов, при этом мы явно рассчитывали на молодого Фофана. Вместо этого приходится играть с Кулибали, который мало того, что сам периодически ломается, но и пока явно не адаптирован к АПЛ -- уж больно много косяков.
В нападении и без травм всё плохо, но если сломается, например, Стерлинг, будет совсем катастрофа. Тоже можно считать железным игроком основы.
уверен, все они просто саботируют и свалят летом, все топы