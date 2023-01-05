Маунт пропустит матч «Челси» с «Сити» из-за травмы. «Синие» надеются, что повреждение не носит серьезный характер

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Мэйсон Маунт Футбол

Стало известно, почему Мэйсон Маунт пропустит матч «Челси» против «Манчестер Сити».

Полузащитник лондонской команды не попал в заявку на игру 19-го тура АПЛ. По данным The Athletic, он получил травму. 

Степень серьезности повреждения неизвестна. В «Челси» надеются, что травма не носит серьезный характер. 

В текущем сезоне Маунт провел 23 матча, забив 3 гола и отдав 6 результативных пасов. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

Матч «Челси» – «Манчестер Сити» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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17 комментариев

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Сергей Иванов
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Ответ DolJun
тоже интересует ответ на этот вопрос
Основы нет, но есть костяк, без которого прям реально тяжело примерно в КАЖДОМ матче.
Края Джеймс-Чилуэлл полтора года назад выиграли нам ЛЧ, и без любого из этой пары Челси страдает. Кукурелья хорош, но он не приносит и десятой доли от той пользы в атаке, что приносил праймовый Чилуэлл. Без Джеймса Челси вообще не играет, это, на мой взгляд, единственный игрок экстра-класса в составе лондонцев.
В центре обороны основной Сильва без вопросов, при этом мы явно рассчитывали на молодого Фофана. Вместо этого приходится играть с Кулибали, который мало того, что сам периодически ломается, но и пока явно не адаптирован к АПЛ -- уж больно много косяков.
В нападении и без травм всё плохо, но если сломается, например, Стерлинг, будет совсем катастрофа. Тоже можно считать железным игроком основы.
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DolJun
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Ответ <~Inter~>
А у Челси есть основной состав?
тоже интересует ответ на этот вопрос
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Растиньяк
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Ответ DolJun
канте, фофана, чилвел, джеймс и вот теперь маунт. жоржиньо и ковачич тоже играют через раз. тут дело не в этом матче, сезон уже потерян, но вот почему в челси просто невероятное количество травм - вот где вопрос.
никто не будет играть за команду боулинга, забудь
уверен, все они просто саботируют и свалят летом, все топы
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Растиньяк
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Не хочет участвовать в этом позоре
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<~Inter~>
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Ответ DolJun
это жесть. реально последние три сезона стартовый состав наверное ни игры не провел в оптимальном составе. пересобрать мед штаб должно было быть приоритетной задачей боули и ко
А у Челси есть основной состав?
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Benner
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Ответ QWertY
А вот и усиление пенсов подъехало. Обязаны отобрать сегодня очки, чтобы кресло Гарри не зашаталось
Ахахахахах, зачет😁
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ALMANAC
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Шансы Челси тают с каждой новостью
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Mr@k
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Синие надеются что матч не носит серьёзный характер..))
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Shuller18
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Только хотел у народа спросить, где Мэйс. У парня тоже сезон в трубу пока что
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DolJun
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Ответ corazón blanco
Держись, шансов и так было не много против Сити, а еще когда получают повреждения лидеры, то они тают на глазах.
канте, фофана, чилвел, джеймс и вот теперь маунт. жоржиньо и ковачич тоже играют через раз. тут дело не в этом матче, сезон уже потерян, но вот почему в челси просто невероятное количество травм - вот где вопрос.
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инок
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Здоровья Маунту! Надеюсь, что травма не серьёзная
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Пилипенко Дмитрий
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Челси сдулся, Маунт сдулся, все у синих плохо !
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Direct free kick
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Ответ Барсик Юрана
Все мечтают свалить с пародии на клуб
ФК рычаг он такой
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Барсик Юрана
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Все мечтают свалить с пародии на клуб
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corazón blanco
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Ответ DolJun
это жесть. реально последние три сезона стартовый состав наверное ни игры не провел в оптимальном составе. пересобрать мед штаб должно было быть приоритетной задачей боули и ко
Держись, шансов и так было не много против Сити, а еще когда получают повреждения лидеры, то они тают на глазах.
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QWertY
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А вот и усиление пенсов подъехало. Обязаны отобрать сегодня очки, чтобы кресло Гарри не зашаталось
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DolJun
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это жесть. реально последние три сезона стартовый состав наверное ни игры не провел в оптимальном составе. пересобрать мед штаб должно было быть приоритетной задачей боули и ко
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