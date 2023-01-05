Маунт пропустит матч «Челси» с «Сити» из-за травмы. «Синие» надеются, что повреждение не носит серьезный характер

Стало известно, почему пропустит матч «Челси» против «Манчестер Сити».

Полузащитник лондонской команды не попал в заявку на игру 19-го тура . По данным The Athletic, он получил травму.

Степень серьезности повреждения неизвестна. В « » надеются, что травма не носит серьезный характер.

В текущем сезоне Маунт провел 23 матча, забив 3 гола и отдав 6 результативных пасов. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

Матч «Челси» – « » начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.