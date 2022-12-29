Пеп о Грилише: «Он должен больше забивать и быть более амбициозным»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джек Грилиш Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру Джека Грилиша в матче АПЛ с «Лидсом» (3:1).

«Грилиш сделал два ассиста, благодаря ему у нас была возможность сделать дополнительный пас. С Риядом [Марезом] и Джеком темп игры был лучше (Грилиш был заменен на 73-й минуте, Марез – на 88-й – прим. Sports.ru).

Но он [Грилиш] должен быть более амбициозным, он должен больше забивать и быть конкурентоспособным, ведь у него есть соответствующие качества», – сказал Пеп Гвардиола.

Всего в 18 матчах сезона на счету Грилиша 1 гол и 2 результативные передачи. Подробнее его статистика – здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ussaev M
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как-никак 100 миллионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да уж... прибавить не мешало бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Асхат Нуртазин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
куда еще больше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий