Пеп о Грилише: «Он должен больше забивать и быть более амбициозным»

Главный тренер « » оценил игру в матче с «Лидсом» (3:1).

«Грилиш сделал два ассиста, благодаря ему у нас была возможность сделать дополнительный пас. С Риядом [Марезом] и Джеком темп игры был лучше (Грилиш был заменен на 73-й минуте, Марез – на 88-й – прим. Sports.ru).

Но он [Грилиш] должен быть более амбициозным, он должен больше забивать и быть конкурентоспособным, ведь у него есть соответствующие качества», – сказал .

Всего в 18 матчах сезона на счету Грилиша 1 гол и 2 результативные передачи. Подробнее его статистика – здесь.

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