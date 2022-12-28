«Катар сдержал все попытки политизировать футбол и спорт. Мы уважаем чужие ценности, но ждем взаимности». Постпред страны при ООН о ЧМ-2022

Теги ЧМ-2022 ООН Политика Р-Спорт Футбол

Постпред Катара при ООН подвела итоги ЧМ-2022.

«Государство Катар при поддержке наших друзей по всему миру снизило и сдержало все попытки политизировать футбол и спорт. Мы искренне уважаем ценности других людей, однако мы ожидаем взаимности.

Чемпионат мира дал возможность узнать и исследовать глубину многообразия нашего мира. Мы будем продолжать придерживаться наших национальных и арабских ценностей, а также международных общих ценностей и стандартов. Вместе мы будем работать над снижением политизации и расизма в футболе в целом», – сказала Шеиха Алия бин Ахмед Аль-Тани.

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4 комментария

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Александра Александрова
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Да хороший чемпионат был , сколько бы не ныли всякие лгбтшники ))) он и не понравился только фанатикам Роналду и лгбтшникам , хотя это одно и тоже ))))
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Павел Гребнев
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Как же любят автократии играть на традиционализме и выискивать ему угрозу, представляя себя таким образом последним оплотом этих традиций.
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Barsa! bolshe chem klub
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Катар сдержал все попытки политизировать футбол?

Карпин: даладна!!!!
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А.Э.РАСИМ
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Взаимности не надо ждать.

Никаких.
Эти принимают только свои обычаи.
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