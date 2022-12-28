«Катар сдержал все попытки политизировать футбол и спорт. Мы уважаем чужие ценности, но ждем взаимности». Постпред страны при ООН о ЧМ-2022
Постпред Катара при ООН подвела итоги ЧМ-2022.
«Государство Катар при поддержке наших друзей по всему миру снизило и сдержало все попытки политизировать футбол и спорт. Мы искренне уважаем ценности других людей, однако мы ожидаем взаимности.
Чемпионат мира дал возможность узнать и исследовать глубину многообразия нашего мира. Мы будем продолжать придерживаться наших национальных и арабских ценностей, а также международных общих ценностей и стандартов. Вместе мы будем работать над снижением политизации и расизма в футболе в целом», – сказала Шеиха Алия бин Ахмед Аль-Тани.
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Карпин: даладна!!!!
Никаких.
Эти принимают только свои обычаи.