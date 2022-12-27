Эрик Гарсия: «Бернарду – лучший игрок «Сити». В «Барсе» ему придется бороться за место в составе»

Защитник «Барселоны» высказался о своем уходе из «Манчестер Сити».

«Я хорошо осознаю свои способности. Я перешел из « », где была высокая конкуренция, из которой нужно было выжимать для себя максимум. В «Барселоне» тоже яростная борьба за место в составе, и она всем только на пользу.

Я очень хотел в «Барселону». Я сказал об этом Гвардиоле, и он меня понял.

Я всегда говорил, что лучший игрок «Манчестер Сити» – . Если он перейдет в «Барселону», то будет вынужден бороться за место в составе, поскольку конкуренция высока», – сказал Гарсия на канале Жерара Ромеро.