Эрик Гарсия: «Бернарду – лучший игрок «Сити». В «Барсе» ему придется бороться за место в составе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Бернарду Силва Эрик Гарсия Футбол

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о своем уходе из «Манчестер Сити».

«Я хорошо осознаю свои способности. Я перешел из «Ман Сити», где была высокая конкуренция, из которой нужно было выжимать для себя максимум. В «Барселоне» тоже яростная борьба за место в составе, и она всем только на пользу.

Я очень хотел в «Барселону». Я сказал об этом Гвардиоле, и он меня понял.

Я всегда говорил, что лучший игрок «Манчестер Сити» – Бернарду Силва. Если он перейдет в «Барселону», то будет вынужден бороться за место в составе, поскольку конкуренция высока», – сказал Гарсия на канале Жерара Ромеро.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Истину Глаголящий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
бгг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вызовите ему врача, прямо на ноу камповскую лавку, где он надолго прописался
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Гарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он сейчас на полном серьезе? Топ-3 игрок Сити, команды, которая берет АПЛ и стабильно выступает в ЛЧ последние годы, будет всего лишь бороться за место в составе, а не основным в Барсе, которая играет в ЛЕ?!
🤯🤯🤯
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бернарду конечно классный футболист, но Кевин де Брюйне - лучший футболист Сити.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий