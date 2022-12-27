Эрик Гарсия: «Бернарду – лучший игрок «Сити». В «Барсе» ему придется бороться за место в составе»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о своем уходе из «Манчестер Сити».
«Я хорошо осознаю свои способности. Я перешел из «Ман Сити», где была высокая конкуренция, из которой нужно было выжимать для себя максимум. В «Барселоне» тоже яростная борьба за место в составе, и она всем только на пользу.
Я очень хотел в «Барселону». Я сказал об этом Гвардиоле, и он меня понял.
Я всегда говорил, что лучший игрок «Манчестер Сити» – Бернарду Силва. Если он перейдет в «Барселону», то будет вынужден бороться за место в составе, поскольку конкуренция высока», – сказал Гарсия на канале Жерара Ромеро.
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