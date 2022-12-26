Клопп о попадании в ЛЧ: «Главная цель «Ливерпуля». Считаю, мы достойные претенденты»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

«Это очень важно для клуба, и сейчас это наша главная цель. В целом у нас есть хорошие шансы пробиться в Лигу чемпионов.

Произойдет ли это в этом году? Я не знаю. Но мы на 100 процентов снова являемся одним из претендентов на ближайшие несколько лет.

Если игрок скажет: «В следующем году вы не будете в Лиге чемпионов, и я бы предпочел перейти в футбольный клуб, который там играет в этом году, а не в следующем», то я не уверен, что все еще хотел бы этого игрока, честно говоря. Я понимаю это на 100 процентов – я тоже хочу постоянно быть в Лиге чемпионов.

На данный момент у нас есть еще два пути для выхода в Лигу чемпионов в следующем году. Пока это так, я считаю нас достойными претендентами. Если нет, то мы поговорим об этом еще раз», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 14 матчах.

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3 комментария

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Санжар Уразбаев
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Ливерпуль вообще-то занимает 6 место на данный момент 🤨
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Sevuska
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Какой же Клопп шестой .
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corazón blanco
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В одном Клопп прав - что действительно сложнее убедить игрока перейти в свой клуб, если он не выступает в Лиге чемпионов, ведь тогда у игрока наверняка запросы возрастут.
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