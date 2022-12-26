Сторожук о Кордобе: «У Джона очень грозный вид, но на самом деле он ранимый парень. Как-то он сказал: «Тренер, почему обо мне плохо говорят, когда я не забиваю?»

рассказал о характере .

– Почему у Кордобы такая низкая реализация (всего 13% ударов – голевые в прошлом сезоне, 15% – в этом)?

– Давайте для начала скажем, что у него было много шансов.

У Кордобы очень грозный вид, но на самом деле Джон – ранимый парень, он сильно переживает, когда не получается забить. Как-то Кордоба сказал: «Тренер, почему обо мне плохо говорят, когда я не забиваю?» Мягко говоря, я сильно удивился – понял бы, если бы такое говорил 18-летний парень, а тут опытнейший игрок с опытом Ла Лиги и Бундеслиги. Ответил: «Джон, ты играл на топовом уровне – это я у тебя должен учиться таким вещам».

Так что Кордоба – очень тонкий человек. Может быть, еще повлиял семейный фактор: летом приехал с женой и дочкой, на тренировках забивал все. Потом семья уехала – чуть поник. Забьет два-три подряд – все будет хорошо, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью .ru.

Трясучий год «Краснодара» – от 4-го места без легионеров до 1:5 от «Оренбурга». Первое интервью тренера Сторожука