Сторожук о Кордобе: «У Джона очень грозный вид, но на самом деле он ранимый парень. Как-то он сказал: «Тренер, почему обо мне плохо говорят, когда я не забиваю?»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Александр Сторожук Краснодар Джон Кордоба Футбол

Александр Сторожук рассказал о характере Джона Кордобы

– Почему у Кордобы такая низкая реализация (всего 13% ударов – голевые в прошлом сезоне, 15% – в этом)?

– Давайте для начала скажем, что у него было много шансов.

У Кордобы очень грозный вид, но на самом деле Джон – ранимый парень, он сильно переживает, когда не получается забить. Как-то Кордоба сказал: «Тренер, почему обо мне плохо говорят, когда я не забиваю?» Мягко говоря, я сильно удивился – понял бы, если бы такое говорил 18-летний парень, а тут опытнейший игрок с опытом Ла Лиги и Бундеслиги. Ответил: «Джон, ты играл на топовом уровне – это я у тебя должен учиться таким вещам».

Так что Кордоба – очень тонкий человек. Может быть, еще повлиял семейный фактор: летом приехал с женой и дочкой, на тренировках забивал все. Потом семья уехала – чуть поник. Забьет два-три подряд – все будет хорошо, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Sports.ru.

Трясучий год «Краснодара» – от 4-го места без легионеров до 1:5 от «Оренбурга». Первое интервью тренера Сторожука

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мое имя Джон Коффи. Как напиток, только пишется по-другому
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jenqa123
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кордоба хороший
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий