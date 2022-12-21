Фофана получил травму колена и пропустит 3-4 недели. Защитник «Челси» не играет с октября
Защитник Уэсли Фофана сможет сыграть за «Челси» ближе к середине января.
Французский футболист получил травму колена в товарищеской игре с «Брентфордом» (5:1).
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний футболист пропустит от 3 до 4 недель.
В последний раз Фофана принимал участие в официальной игре 5 октября – после нее у него диагностировали растяжение связок коленного сустава.
Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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