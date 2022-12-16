Хавбек «Химок» Зуев может сменить гражданство и стать игроком сборной Казахстана (Metaratings)

ведет переговоры с федерацией футбола Казахстана.

Если 26-летний хавбек «Химок» сменит гражданство, то в 2023 году он сможет выступать за сборную Казахстана, сообщает Metaratings.

Зуев родился в Костанае, он воспитанник «Тобола».

Ранее полузащитник выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Рубин», а также за молодежную сборную России.

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