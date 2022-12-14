Глен Джонсон: «У «Реала» образуется дыра после ухода Бензема, а Рэшфорд в лучшей форме неудержим. Мадридцы захотят его купить, если он будет стоить меньше, чем должен»

Экс-защитник «Ливерпуля» связал форварда с .

«С уходом Бензема образуется огромная дыра, давайте скажем так. Я большой фанат Рэшфорда, когда он прессингует и находится в своей лучшей форме, его не остановить.

Я не сомневаюсь в том, что «Реал» захочет его подписать, если Маркус будет стоить меньше, чем должен, когда его контракт будет близок к концу. Будет ли он достаточно хорош для того, чтобы заменить Бензема, мы узнаем только тогда, когда он будет регулярно играть в Лиге чемпионов. Но потенциал точно есть.

Маркусу точно нужно выбирать «Реал». Это «галактикос», это Мадрид, а хорошо заплатят ему в любом клубе – об этом не надо волноваться.

«Реал» будет бороться за победу в , далеко проходить в Лиге чемпионов, при этом можно наслаждаться солнцем. Как по мне, тут и думать не о чем. Когда тебя хотят такие клубы, как «ПСЖ» и «Реал», ты точно сам будешь заинтересован в трансфере.

Конечно, – это тоже большой клуб, но тот футболист, который скажет, что ему не хочется хотя бы пообщаться с «Реалом», соврет», – сказал Джонсон GGRecon.

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