Агент Маньяков о сокращении лимита в РПЛ: «Серьезный удар по зрелищности и конкурентности отечественного футбола»

высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир .

«Никаких положительных моментов в ужесточении лимита не вижу. По одной простой причине: во многих клубах легионеры играют ключевую роль. Российский клубный футбол даже без еврокубков за счет высококлассных легионеров добавляет в зрелищности.

Более того, скажу очевидное: качественные легионеры позволяют российским футболистам прибавлять в мастерстве. Если мы ужесточим лимит, либо запретим легионеров вовсе, то нанесем серьезный удар по зрелищности, потенциалу и конкурентности отечественного футбола.

Вся история с ужесточением или отменой лимита выглядит проявлением неуместного радикализма. При этом в сегодняшней ситуации в крайние реакционные формы пускаться точно не время. Считаю, пока у клубов есть возможность приглашать качественных легионеров, пока им открыты перспективные рынки — в том числе рынки Южной Америки, Африки, Балканского полуострова — приглашать легионеров точно нужно.

В кризисные меры всем важно быть эффективными: клубам приглашать квалифицированных исполнителей, регуляторам — создавать для этого условия. Уверен, установление неуместных запретов к мерам, повышающих эффективность управления футболом, не относятся», – сказал руководитель агентства FM Sports Agency.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ