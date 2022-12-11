«Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит», если бы не события в мире». Петржела о форварде

Властимил Петржела считает, что мог бы играть в России при определенных обстоятельствах.

«Сейчас Криштиану точно не пойдет играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдет в европейский клуб.

Если бы не события в мире, он мог бы перейти в или «Зенит».

Думаю, это было бы возможно. Россия – красивая, дорогая страна», – сказал бывший тренер .

Напомним, Роналду и «Манчестер Юнайтед» ранее расторгли контракт. 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.

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