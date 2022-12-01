Тео Уолкотт: «У Мбаппе были бы проблемы с Уокером. Килиан играет в Лиге 1 – это не то же, что АПЛ»
Тео Уолкотт надеется на противостояние Килиана Мбаппе с Кайлом Уокером на ЧМ-2022.
«Я бы хотел это увидеть. Правда хотел бы. Мне кажется, из-за физической подготовки Уокера у Мбаппе возникли бы проблемы, честно говоря.
Килиан играет в чемпионате Франции – это не то же самое, что АПЛ. И у Уокера богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов. Так что проверка была бы серьезной. Думаю, все хотели бы посмотреть на это.
Я не могу сказать, кто бы выиграл, потому что Мбаппе – это особый зверь», – заявил экс-полузащитник сборной Англии
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