Аргентина забила 2-й гол Австралии после ошибки вратаря Райана. Он пытался обвести Де Поля

Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан допустил результативную ошибку в матче с Аргентиной.

Райан получил пас у своих ворот, а затем под прессингом попытался обвести и сделать пас вперед. перехватил у голкипера мяч и забил гол, сделав счет 2:0.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансялция матча.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ