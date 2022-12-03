Аргентина забила 2-й гол Австралии после ошибки вратаря Райана. Он пытался обвести Де Поля

Теги Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 Мэтью Райан Родриго Де Поль Хулиан Альварес Футбол

Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан допустил результативную ошибку в матче с Аргентиной.

Райан получил пас у своих ворот, а затем под прессингом попытался обвести Родриго Де Поля и сделать пас вперед. Хулиан Альварес перехватил у голкипера мяч и забил гол, сделав счет 2:0.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансялция матча.

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