Аргентина забила 2-й гол Австралии после ошибки вратаря Райана. Он пытался обвести Де Поля
Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан допустил результативную ошибку в матче с Аргентиной.
Райан получил пас у своих ворот, а затем под прессингом попытался обвести Родриго Де Поля и сделать пас вперед. Хулиан Альварес перехватил у голкипера мяч и забил гол, сделав счет 2:0.
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