Диего Форлан: «Франция сильнее Бразилии. Это лучшая команда ЧМ-2022, а Мбаппе – лучший игрок»

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Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан назвал Францию фаворитом ЧМ-2022.

«Я считаю сборную Франции лучшей командой. Она даже немного сильнее Бразилии. Мне нравится команда Франции, там очень хороший состав, несмотря на травмы. Она лучше готова к тому, чтобы выиграть этот чемпионат, чем Бразилия.

Мбаппе, Дешам, Гризманн, Жиру, молодые игроки вроде Камавинга – супер! Для одной команды там очень много мастеров своего дела.

Мбаппе сейчас лучший игрок во Франции и даже на чемпионате мира. Он вроде бы не выделяется, но чувствуется, когда его нет», – сказал Форлан.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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