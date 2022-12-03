Диего Форлан: «Франция сильнее Бразилии. Это лучшая команда ЧМ-2022, а Мбаппе – лучший игрок»
Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан назвал Францию фаворитом ЧМ-2022.
«Я считаю сборную Франции лучшей командой. Она даже немного сильнее Бразилии. Мне нравится команда Франции, там очень хороший состав, несмотря на травмы. Она лучше готова к тому, чтобы выиграть этот чемпионат, чем Бразилия.
Мбаппе, Дешам, Гризманн, Жиру, молодые игроки вроде Камавинга – супер! Для одной команды там очень много мастеров своего дела.
Мбаппе сейчас лучший игрок во Франции и даже на чемпионате мира. Он вроде бы не выделяется, но чувствуется, когда его нет», – сказал Форлан.
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