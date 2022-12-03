Камерунец Абубакар забил победный гол Бразилии на 92-й минуте, снял футболку во время празднования и был удален

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Форвард Венсан Абубакар принес Камеруну победу над Бразилией в 3-м туре ЧМ-2022.

После гола на 92-й минуте камерунец, у которого уже была желтая карточка, решил отпраздновать забитый мяч, сняв футболку.

Главный арбитр показал Абубакару вторую желтую и удалил футболиста.

Напомним, Камерун не вышел в плей-офф ЧМ-2022.

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