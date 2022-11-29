Коста-Рика — Германия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете E на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Коста-Рики и Германии. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Коста-Рика – Германия

Во сколько матч Коста-Рика – Германия

Стали известны стартовые составы команд.

Коста-Рика: Навас – Фуллер, Дуарте, Уостон, Варгас – Овьедо, Борхес, Техеда, Агилера, Венегас – Кэмпбелл.

Германия: Нойер – Рюдигер, Зюле, Раум – Гюндоган, Горетцка, Киммих, Мюллер – Гнабри, Сане, Мусиала.

Помимо этих двух сборных, в группе E выступают национальные команды Японии и Испании, которые сыграют в параллельном матче.