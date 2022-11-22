ЧМ 2022: Эквадор — Сенегал прямая трансляция

В группе А за тур до окончания группового этапа сборная Нидерландов обеспечила себе путевку в плей-офф. Команды Эквадора и Сенегала разыграют в матче между собой вторую, причем южноамериканцам достаточно сыграть вничью. Матч сборных Эквадора и Сенегала состоится 29 ноября на стадионе «Халифа Интернешнл» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Эквадор — Сенегал на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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