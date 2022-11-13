Почеттино о Месси: «Лучший на поле – нужно отдать ему мяч. В «ПСЖ» нам этого не хватало»

вспомнил, как работал с в .

– Что чувствует тренер, когда знает, что может рассчитывать на Месси?

– Это похоже на ощущения от игры рядом с Марадоной. На поле вышел лучший, так что нужно отдать ему мяч. В «ПСЖ» нам этого не хватало, особенно в первом сезоне. Отдав мяч Месси, тебе не нужно делать некоторые вещи, ведь этот игрок решает моменты.

Я чувствовал удовлетворение, тренируя его, хоть он уже в возрасте. Тогда он только вернулся с Кубка Америки, прошло всего полтора месяца после травмирующего расставания с «Барселоной», в которой он провел 20 лет, – сказал бывший тренер «ПСЖ».