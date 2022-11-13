Кутицкий о «Динамо»: «Можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем – побороться за первое место»
Александр Кутицкий оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне.
После 16 матчей бело-голубые занимают в Мир РПЛ 6-е место.
— Довольны промежуточными результатами «Динамо» в этом сезоне?
— Были летом матчи, где мы упускали победы, ведя 2:0. В Воронеже с «Факелом» (3:3) и в гостях с «Пари НН» (2:2). Обидно так отдавать матчи. Еще и недавно было обидное гостевое поражение от «Ростова» (1:2), где могли выигрывать, создали много моментов, а соперник всего дважды попал по воротам и оба раза забил.
В остальном все хорошо. Так что могли больше набрать очков. Но теперь впереди весенняя часть чемпионата, поэтому будем стремиться к лучшему.
— Можно ли ожидать от «Динамо» борьбу за второе-третье место, как в прошлом сезоне?
— Я думаю, конечно, можно. Мы можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем побороться за первое место. Но все покажет весенняя часть сезона.
— Можно ли нынешнему «Зениту» навязать борьбу за чемпионство?
— Конечно, можно, – сказал защитник «Динамо».
Сегодня в 17-м туре «Динамо» сыграет в дерби с ЦСКА.
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