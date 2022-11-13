Кутицкий о «Динамо»: «Можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем – побороться за первое место»

оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне.

После 16 матчей бело-голубые занимают в Мир 6-е место.

— Довольны промежуточными результатами «Динамо» в этом сезоне?

— Были летом матчи, где мы упускали победы, ведя 2:0. В Воронеже с «Факелом» (3:3) и в гостях с «Пари НН» (2:2). Обидно так отдавать матчи. Еще и недавно было обидное гостевое поражение от «Ростова» (1:2), где могли выигрывать, создали много моментов, а соперник всего дважды попал по воротам и оба раза забил.

В остальном все хорошо. Так что могли больше набрать очков. Но теперь впереди весенняя часть чемпионата, поэтому будем стремиться к лучшему.

— Можно ли ожидать от «Динамо» борьбу за второе-третье место, как в прошлом сезоне?

— Я думаю, конечно, можно. Мы можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем побороться за первое место. Но все покажет весенняя часть сезона.

— Можно ли нынешнему «Зениту» навязать борьбу за чемпионство?

— Конечно, можно, – сказал защитник «Динамо».

Сегодня в 17-м туре сыграет в дерби с ЦСКА.