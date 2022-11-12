Клопп про 3:1: «Ливерпуль» использовал скорость Салаха и Нуньеса. Сделали все, чего «Саутгемптон» не хотел»
Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:1) в АПЛ.
– Первый тайм получился действительно хорошим. Мы сделали все, чего «Саутгемптон» не хотел от нас. Мы использовали скорость Мо [Салаха] и Дарвина [Нуньеса].
В той системе, в которой мы играем, Дарвин должен защищать левый фланг. Он также отлично сыграл в атаке. Но мы недостаточно атаковали во втором тайме.
– Каково было смотреть матч с трибуны?
– Это первая игра, которую я смотрел с трибуны. Не самое мое любимое место, – сказал тренер «Ливерпуля».
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