Умяров об условиях содержания в СИЗО Ларина: «Три камеры уже поменял, в одной – ужасно, чуть ли не на полу спал»

рассказал об условиях содержания в СИЗО Николая Ларина.

Ранее экс-директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Сейчас он ожидает апелляции в СИЗО № 2 г. Москвы («Бутырка»).

– Ты говорил, что писал письма Ларину. Получил обратную связь?

– Да.

– В каких он условиях?

– Говорит, что в очень плохих. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной – вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше.

– Есть понимание, как можно ему помочь?

– Мы помогаем, как можем. Связь держим. Ларин в основном про нас спрашивает, как дела.

– У него есть возможность узнавать результаты матчей?

– Да, – сказал полузащитник и воспитанник «Чертаново».

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