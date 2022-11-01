Хаби Алонсо останется в «Байере» до зимы. Руководство довольно его работой

Хаби Алонсо продолжит работу с .

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщает, что главный тренер «Байера» останется в команде по крайней мере до зимы. Руководство клуба довольно его работой и поддерживает его.

Алонсо возглавил «Байер» в начале октября, подписав с клубом контракт до 2024 года. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых пока одержала всего одну победу. Еще два матча завершились вничью, а три были проиграны.