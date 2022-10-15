Ташуев о 3:2 с «Краснодаром»: «Ахмат» много ошибок себе привез, но футбол был смотрибельный»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2) в Мир РПЛ.

– У вас по-прежнему очень сконцентрированное выражение лица. Тяжелая победа?

– Да нет, просто я задумался о том, что для меня всегда «Краснодар» как злой рок: всегда или 0:2 или 0:3, а сейчас 3:2. Две игры подряд 3:2 в моей карьере с «Краснодаром». Такое ощущение, пять мячей. Болельщики довольны, ребята молодцы. Ошибок много себе привезли, но я думаю, что футбол был смотрибельный. Для болельщиков это праздник.

– Какой ритуал применяли сегодня для того, чтобы эту тенденцию изменить?

– Да нет, я об этом не думал, – сказал Ташуев в эфире «Матч Премьер».

Смены тренеров – бешеный феномен сезона РПЛ. Такого не было почти никогда