Ташуев о 3:2 с «Краснодаром»: «Ахмат» много ошибок себе привез, но футбол был смотрибельный»
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча с «Краснодаром» (3:2) в Мир РПЛ.
– У вас по-прежнему очень сконцентрированное выражение лица. Тяжелая победа?
– Да нет, просто я задумался о том, что для меня всегда «Краснодар» как злой рок: всегда или 0:2 или 0:3, а сейчас 3:2. Две игры подряд 3:2 в моей карьере с «Краснодаром». Такое ощущение, пять мячей. Болельщики довольны, ребята молодцы. Ошибок много себе привезли, но я думаю, что футбол был смотрибельный. Для болельщиков это праздник.
– Какой ритуал применяли сегодня для того, чтобы эту тенденцию изменить?
– Да нет, я об этом не думал, – сказал Ташуев в эфире «Матч Премьер».
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