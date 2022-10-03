Осинькин про 0:0 с «Краснодаром»: «Крылья» были гораздо ближе к победе. Не залетает то, что должно»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:0).

«Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Сделали все, что могли.

Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать. У соперника тоже были хорошие эпизоды, но в целом мы создали больше моментов. Благодарен ребятам за игру», – сказал Осинькин.

«Крылья Советов» выиграли 1 матч за 10 последних туров Мир РПЛ. Дальше – «Спартак» в гостях