Осинькин про 0:0 с «Краснодаром»: «Крылья» были гораздо ближе к победе. Не залетает то, что должно»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).

«Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Сделали все, что могли.

Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать. У соперника тоже были хорошие эпизоды, но в целом мы создали больше моментов. Благодарен ребятам за игру», – сказал Осинькин.

«Крылья Советов» выиграли 1 матч за 10 последних туров Мир РПЛ. Дальше – «Спартак» в гостях

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