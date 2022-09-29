Черевченко может войти в штаб Циннбауэра и возглавить «Локомотив» в будущем

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Игорь Черевченко может войти в тренерский штаб «Локомотива». 

48-летний специалист может занять пост помощника Йозефа Циннбауэра, сообщает Eurostavka со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом железнодорожники предлагают ему перспективу возглавить команду в будущем. 

Сам тренер опроверг переговоры.

«Нет ничего такого. На меня в последнее время никто из «Локомотива» не выходил», – сказал Черевченко.

Черевченко играл за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. Он работал тренером железнодорожников с 2008 по 2016 год, с 2015-го занимал пост главного тренера. 

Напомним, 27 сентября «Локо» назначил Фадлу Давидса ассистентом Йозефа Циннбауэра. Позднее спортивный директор клуба Томас Цорн анонсировал появление российского специалиста в тренерском штабе.

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