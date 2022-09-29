Черевченко может войти в штаб Циннбауэра и возглавить «Локомотив» в будущем

может войти в тренерский штаб «Локомотива».

48-летний специалист может занять пост помощника , сообщает Eurostavka со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом железнодорожники предлагают ему перспективу возглавить команду в будущем.

Сам тренер опроверг переговоры.

«Нет ничего такого. На меня в последнее время никто из «Локомотива» не выходил», – сказал Черевченко.

Черевченко играл за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. Он работал тренером железнодорожников с 2008 по 2016 год, с 2015-го занимал пост главного тренера.

Напомним, 27 сентября назначил Фадлу Давидса ассистентом Йозефа Циннбауэра. Позднее спортивный директор клуба Томас Цорн анонсировал появление российского специалиста в тренерском штабе.