Губерниев о недопуске к Евро: «Россия – европейская страна. Нужно стремиться вернуться. Иначе нам грош цена: только бла-бла и никакого дела»

считает, что России нужно стремиться вернуться в европейский футбол.

«Если мы говорим чуть пошире, то нас ждет в ближайшее время продолжение этого бана, без сомнения. Скорее всего, пропуск двух ближайших Олимпиад, хотим мы того или нет. И отборочный турнир, где мы пропустим чемпионат Европы 2024 года, а еще 2022-й не закончился, – это только начало.

Но! Сейчас действительно возможно прекратить через розовые очки смотреть на мир. Мы должны максимально сейчас загружать футболистов. На уровне клубов, на уровне сборных придумывать турниры: я не знаю, первая команда, вторая команда, , команда медиалиги. Полные «Лужники» обеспечены. Мы должны придумывать. РФС – молодцы: то, что происходит сейчас в борьбе за [Фонбет] , – такого не было никогда, и престиж национального кубка феноменален.

Но хочу сказать, что у футболистов здесь – по сравнению со всеми другими представителями самых разных видов спорта – биатлонистами, лыжниками, фехтовальщиками, пловцами – абсолютно нормальная, почти идеальная ситуация. Да, нет еврокубков, но тем не менее есть классный, сильный российский чемпионат. Можно играть и в первенстве, можно играть на кубок, плюс еще матчи сборной. Это счастье для спортсмена.

А вот что делать всем остальным? Наша задача сейчас – проводить соревнования максимально, убеждать, рассказывать, показывать – то, что мы делаем на канале «Матч ТВ»: спартакиады, всевозможные турниры, биатлон – был один, сейчас другой… Чтобы сохранить спорт высших достижений в стране и в конечном счете сохранить детско-юношеский спорт.

Дети должны видеть ориентиры, дети должны видеть наших кумиров. Дети должны видеть профессиональных спортсменов для того, чтобы они дальше соревновались, тренировались и так далее. И здесь зарплаты детских тренеров, по возможности бесплатные школы… Большая нагрузка на бюджеты, но тем не менее сейчас испытание огромное.

А что будет, если нас возьмут туда, а вот Азия – разговоры в пользу бедных.

Я хочу сказать в плане футбола последнее: Россия – европейская страна. Нужно максимально стремиться вернуться туда, откуда нас сейчас, к сожалению, попросили. Но в любом случае предпринимать максимум усилий для того, чтобы вер-нуть-ся. Вот и все. Объяснять, доказывать, убеждать, сохранять футбол и спорт в стране. Иначе всем нам грош цена, ребята, только бла-бла и никакого дела», – заявил комментатор .