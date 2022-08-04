Игрок-гей Мартин: «При оскорблениях у команды должна быть возможность уйти с поля без наказания. У ФИФА нет конкретных мер»

Футболист-гей Коллин Мартин считает, что за уход с поля из-за гомофобии не стоит наказывать.

В 2020 году игрок «Финикс Райзинг» Джуниор Флеммингс оскорбил Мартина на почве его ориентации во время матча. К тому моменту «Сан-Диего Лоял» выигрывал у «Финикса» со счетом 3:1, команде нужна была победа, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф.

Однако футболистов «Сан-Диего» очень разозлило поведение Флеммингса, и в знак протеста они всей командой ушли с поля.

«Наверное, такая поддержка – это самый трогательный момент в моей жизни. Это был тяжелый опыт, трудный для меня момент – ведь я подвергся этому, просто пытаясь играть в футбол. А все обернулось такой прекрасной историей, где мои партнеры по команде так себя проявили. Они поддержали меня в действительно сложный момент. Я стараюсь делиться положительными аспектами той очень тяжелой ситуации.

Я не считаю это справедливым [то, что «Сан-Диего» наказали за уход с поля]. Думаю, та ситуация показала, что у руководителей нашей лиги и в целом не было конкретных мер. Они не знали, что делать, если произойдет что-то подобное.

Это пробудило спорт. Теперь всем хочется точно знать, что не только арбитры получили более качественное образование и способны правильно поступить в такой ситуации, но и тренеры. Считаю, нужно сделать так, чтобы даже при оскорблениях от болельщиков – вне зависимости от их содержания – команда могла уйти с поля и не получить наказания за это.

Если это делают фанаты определенной команды, то их нужно привлечь к ответственности, и это должно иметь последствия для этой команды», – сказал игрок «Сан-Диего» в интервью Daily Mail.