дал первое интервью в статусе главного тренера .

«Считаю, что это начало очень увлекательного периода. У клуба новые владельцы, которые очень меня впечатлили. В первую очередь – как люди. Мне понравился их взгляд на клуб и то, чего они хотят.

Конечно, история клуба говорит сама за себя, но мы попытаемся написать ее по-своему.

Это шаг вперед для моей карьеры. Я отлично провел время в Швеции, а затем вернулся в Англию, где тоже получил невероятный опыт. Здорово сделать следующий шаг и поработать с такими игроками, побороться за верхие места в таблице и попытаться создать команду, которая будет побеждать. Это невероятная возможность для меня.

У «Челси» большие традиции и прекрасная история. Стоит лишь пройтись по базе и посмотреть на фотографии, трофеи и имена. Это невероятно.

Возможность стать частью всего этого – большая честь для меня», – сказал Поттер.