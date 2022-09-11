«Челси» при Поттере сохраняет цель попасть в топ-4 АПЛ. Тренеру могут купить хавбека и запасного вратаря в январе

«Челси» по-прежнему намерен финишировать в топ-4 .

Задача не изменилась после назначения главным тренером.

При этом отмечается, что если у Поттера не получится попасть в топ-4, владельцы клуба не будут оказывать на него сильного давления. Руководство постарается поддержать Поттера новичками в январе – целью будут полузащитник и, возможно, новый запасной вратарь.

Поттера могут уволить из в ближайшей перспективе только из-за ошеломляющих неудач. Стороны рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.