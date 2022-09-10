провел ряд бесед один на один с ведущими игроками «Челси».

Как пишет журналист Бен Джейкобс, в беседе тренер подчеркнул важность единства руководства и раздевалки.

Поттер стремится выслушать игроков и быстро вникнуть в культуру .

Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне», сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера «Челси». Первый матч в новом клубе он проведет 14 сентября – дома против «Ред Булл Зальцбург» в Лиге чемпионов.

Детали переворота в «Челси»: Боэли предлагал схему 4-4-3 (да, с 11 полевыми!) и называл работу с Тухелем кошмаром

11 лет назад – четвертая лига Швеции, сегодня – «Челси». Путь тренера Грэма Поттера