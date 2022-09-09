«Спартак» интересуется норвежским защитником Эльабделлауи. Он перенес 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка

интересуется норвежским защитником .

По данным Sport24.ru, помимо «Спартака», «Динамо» активно изучало возможность покупки 30-летнего защитника – на тот случай, если сорвется переход Эли Дасы.

Последним клубом Эльабделлауи был , который он покинул 1 сентября. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Он выступал за «Стремсгодсет», «Фейеноорд», «Айнтрахт» Брауншвейг, «Олимпиакос» и «Халл Сити». У него также 49 матчей за сборную Норвегии.

Стоит отметить, что в 2021 году Эльабделлауи перенес 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка перед лицом.

Футболист «Галатасарая» чуть не ослеп из-за фейерверка и перенес 11 операций на глазах. И теперь вернулся на поле!