«Спартак» интересуется норвежским защитником Эльабделлауи. Он перенес 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка

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«Спартак» интересуется норвежским защитником Омаром Эльабделлауи.

По данным Sport24.ru, помимо «Спартака», «Динамо» активно изучало возможность покупки 30-летнего защитника – на тот случай, если сорвется переход Эли Дасы.

Последним клубом Эльабделлауи был «Галатасарай», который он покинул 1 сентября. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Он выступал за «Стремсгодсет», «Фейеноорд», «Айнтрахт» Брауншвейг, «Олимпиакос» и «Халл Сити». У него также 49 матчей за сборную Норвегии.

Стоит отметить, что в 2021 году Эльабделлауи перенес 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка перед лицом. 

Футболист «Галатасарая» чуть не ослеп из-за фейерверка и перенес 11 операций на глазах. И теперь вернулся на поле!   

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