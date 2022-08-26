Экс-чиновник ФИФА о главе «ПСЖ» Аль-Хелайфи и УЕФА: «Явный конфликт интересов. У него неправомерное влияние из-за взаимных экономических связей»

Бывший чиновник высказался о президенте в контексте его связей с .

Напомним, что избежал наказания за поведение после игры Лиги чемпионов с «Реалом». Тогда президент парижан вел себя агрессивно и пытался зайти в судейскую комнату. В итоге дисквалификацией на 1 матч был наказан лишь ушедший из клуба спортивный директор Леонардо.

Аль-Хелайфи является президентом компании beIN Sports, которая владеет правами на трансляции турниров УЕФА на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

Кроме того, он возглавляет Ассоциацию европейских клубов (ECA) и входит в исполком УЕФА.

«Существует явный конфликт интересов. Он является президентом «ПСЖ», в этом нет проблемы, потому что клубы должны быть представлены в УЕФА.

Но у него есть неправомерное влияние из-за взаимных экономических связей. Никто из тех, у кого есть экономические интересы, не должен входить в правление УЕФА», – сказал Мигель Мадуро.

Также Мадуро высказался о событиях 2018 года, когда следственная палата УЕФА по финансовому контролю прекратила расследование в отношении «Пари Сен-Жермен».

Тогда палата пришла к выводу, что после существенной корректировки справедливой стоимости нескольких спонсорских контрактов клуба на основе оценок, сделанных независимыми специалистами, безубыточность «ПСЖ» остается в пределах приемлемого отклонения в течение трех последних финансовых лет (2015-2017).

«Политическое руководство УЕФА встало на сторону клуба, подрывая соблюдение правил.

Большинство членов комиссий, расследовавших дело «ПСЖ» о соблюдении финансового фэйр-плей [в 2018 году] либо уволились, либо их заменили», – добавил Мадуро.

Тебас про Аль-Хелайфи: «Он глава «ПСЖ», ECA и beIN Sports, член исполкома УЕФА. Слишком много конфликтов интересов, такого быть не должно»