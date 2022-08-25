«Рубин» продал Хакшабановича «Селтику»

Футболист «Рубина» перешел в .

Полузащитник Сеад Хакшабанович заключил пятилетний контракт с новой командой.

«Футбольные клубы «Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе в шотландский клуб полузащитника .

Это полноценный трансфер 23-летнего футболиста. Удачи, Сеад!👋🏻» – сказано в заявлении казанцев.

Ранее сообщалось, что продаст игрока дешевле 6,5 млн евро, за которые его покупал.

С апреля Хакшабанович играл за «Юргорден» на правах аренды, а последние недели провел в своем бывшем клубе «Хальмстаде», чтобы поддерживать форму. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/CelticFC