«Рубин» продал Хакшабановича «Селтику»

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Футболист «Рубина» перешел в «Селтик».

Полузащитник Сеад Хакшабанович заключил пятилетний контракт с новой командой.

«Футбольные клубы «Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе в шотландский клуб полузащитника Сеада Хакшабановича.

Это полноценный трансфер 23-летнего футболиста. Удачи, Сеад!👋🏻» – сказано в заявлении казанцев.

Ранее сообщалось, что «Рубин» продаст игрока дешевле 6,5 млн евро, за которые его покупал.

С апреля Хакшабанович играл за «Юргорден» на правах аренды, а последние недели провел в своем бывшем клубе «Хальмстаде», чтобы поддерживать форму. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/CelticFC

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