Мещеряков о словах Геркуса: «Если кто-то пытается построить пиар-имидж на недостоверных фактах – флаг в руки и барабан на шею»

обвинил Илью Геркуса во лжи.

Бывший генеральный директор «Локомотива», говоря об уходе из клуба, заявил, что «Мещеряков ставил откровенно невыполнимые задачи», в том числе требовал победу в еврокубках.

«Первое. Это было личное решение Геркуса [об уходе из клуба]. Вторая история. До этого были другие нюансы разговоров, если они ведутся между двумя людьми, то они остаются между этими людьми.

Я считаю это [обнародование] некорректным. Если кто-то считает по-другому и делает по-другому, то это можно отнести к его воспитанию исключительно. И третье. Если кто-то пытается построить себе пиар-имидж на недостоверных фактах, то, как говорится, флаг в руки и барабан на шею», – заявил экс-председатель совета директоров .

«Никогда. Все были в здравом уме. И были задачи выхода из группы, никаких других не ставилось», – добавил Мещеряков, отвечая на вопрос, была ли задача завоевать европейский трофей.