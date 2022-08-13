Пол Мерсон: «МЮ» на миллион миль отстает от «Ман Сити» и «Ливерпуля». Нужен пятилетний план, чтобы вернуться на вершину»

раскритиковал .

«Манчестер Юнайтед» должен делать покупки в Harrods (премиальный универмаг в Англии – прим. Sports.ru), а не брать в Primark (бюджетный ритейлер – прим. Sports.ru) таких игроков, как .

Я не удивлен, что болельщики подняли шум по этому поводу и заставили клуб подумать еще раз, потому что Арнаутович недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед».

Не знаю, что происходит на «Олд Траффорд», но они снова и снова совершают одни и те же ошибки на трансферном рынке. Болельщики, должно быть, думают: «Что здесь происходит?». И их нельзя винить. Их дома обыграл «Брайтон», и это была та же старая история.

Вы должны доминировать в полузащите, если хотите выигрывать. Но Мактомини и ни над кем не доминируют. Я не придираюсь, но взял бы Лэмпард этих двоих в «Эвертон»? Сомневаюсь. Это говорит о многом.

Можно иметь лучших талантов в атаке, но они будут настолько хороши, насколько хороши игроки, которые за ними. Другая проблема в том, что, хотя Эриксен и хорошее приобретение, он и Бруну не могут играть в одной команде. Они слишком похожи. И будут мешать друг другу. Если «МЮ» хочет вернуться в топ-4, им нужно искать игроков лучше Арнаутовича.

Вероятно, в нижней части таблицы не так много команд, готовых подписать его, не говоря уже о верхней половине. «Юнайтед» должен покупать люксовые товары [на трансферном рынке].

Они теряют ту ауру, которая была у них раньше, и чем дольше это продолжается, тем сложнее ее вернуть. «МЮ» был самым большим клубом в мире, но сейчас они начинают сползать с этой позиции.

Может пройти много времени, прежде чем они снова выиграют титул. Потому что «МЮ» на миллион миль отстает от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Вы больше не видите по всему миру людей в футболках «Манчестер Юнайтед», не так ли?

Люди пошли дальше. Другие команды заняли это место на вершине, и это скорее случай, когда могучие пали. Если честно, тренер не может поверить, во что он ввязался, потому что если раньше он не знал, насколько они отстали, то теперь знает.

Не знаю, как он сможет изменить ситуацию. Но «МЮ» нужен пятилетний план, чтобы вернуться на вершину, а никто, похоже, не планирует так далеко вперед», – сказал экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии.