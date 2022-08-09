Зарема Салихова: «Мозес – украшение РПЛ. Он уже записал имя в историю «Спартака», стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Промесом»

считает, что стал одним из лучших игроков «Спартака» в последние годы.

Ранее стало известно, что полузащитник пропустит около полугода из-за повреждения ахилла, ему предстоит операция.

«Мозес – один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для .

Он уже записал свое имя в историю клуба, стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Адриано, и Промесом.

Возвращайся скорее, тебя все очень ждут», – сказала супруга владельца Леонида Федуна.