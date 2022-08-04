Карасев о Вернблуме: «Он просто вспыхивал. Он полностью разрушает арбитра. Показываешь желтую – его уже не слышно»

Арбитр Сергей Карасев высказался об экс-хавбеке ЦСКА Понтусе Вернблуме.

«Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Вернблум делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него.

Он из игры в игру это делал, и если не знать об этом и не готовиться, то игра может потом не заладиться. Он полностью разрушает арбитра, начинает с каких-то мелочей и постоянно в импульсивной манере что-то говорит арбитру.

Но когда ты показываешь ему желтую карточку, после этого его уже не слышно», — сказал Карасев.