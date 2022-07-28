Пименов опроверг, что возглавит «Катюшу» из Медиалиги: «Я назначен помощником-консультантом»

опроверг, что будет тренировать клуб Медиалиги «Катюша».

Сегодня появилась информация, что команду, которую изначально должен был возглавить , примет бывший нападающий .

«Я назначен не тренером, а помощником-консультантом клуба. Я недолго думал над предложением, так как у меня уже был подобный опыт с медийным футболом.

Вместе с командой «Рома» выигрывал первый Кубок МКС (Московский кубок селебрити – Прим. Sports.ru). Так что я в курсе событий», – сказал Пименов.