Пименов опроверг, что возглавит «Катюшу» из Медиалиги: «Я назначен помощником-консультантом»

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Руслан Пименов опроверг, что будет тренировать клуб Медиалиги «Катюша».

Сегодня появилась информация, что команду, которую изначально должен был возглавить Александр Мостовой, примет бывший нападающий «Локомотива».

«Я назначен не тренером, а помощником-консультантом клуба. Я недолго думал над предложением, так как у меня уже был подобный опыт с медийным футболом.

Вместе с командой «Рома» выигрывал первый Кубок МКС (Московский кубок селебрити – Прим. Sports.ru). Так что я в курсе событий», – сказал Пименов.

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