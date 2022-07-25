Лука Гагнидзе: «Смолов – лучший форвард Мир РПЛ. Один из лучших футболистов в России»

назвал лучшим нападающим Мир .

19-летний футболист прокомментировал итоги матча второго тура против «Торпедо» (4:0).

– Я отыграл только 15 минут, что для меня является достаточно большим количеством времени. Я принял участие в отличном матче, в котором мы победили.

Гол Захаряна? Этот удар был потрясающим! Думаю, что этот гол станет одним из лучших в сезоне.

Арсен – замечательный игрок и человек. У нас с ним отличные отношения. Думаю, что мы с ним еще долго будем играть вместе.

– Что скажешь о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России?

– Для меня важно играть с такими игроками, как Федор.

В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.

– Ты себя комфортно чувствуешь в команде?

– «Динамо» для меня является одним из лучших клубов. Это будет отличный сезон. Надеюсь, что останусь здесь, – сказал Гагнидзе.

Смолов вышел на 3-е место по количеству голов в РПЛ. Он обошел Павлюченко