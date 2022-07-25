Лука Гагнидзе: «Смолов – лучший форвард Мир РПЛ. Один из лучших футболистов в России»

Лука Гагнидзе назвал Федора Смолова лучшим нападающим Мир РПЛ.
19-летний футболист «Динамо» прокомментировал итоги матча второго тура против «Торпедо» (4:0).
– Я отыграл только 15 минут, что для меня является достаточно большим количеством времени. Я принял участие в отличном матче, в котором мы победили.
Гол Захаряна? Этот удар был потрясающим! Думаю, что этот гол станет одним из лучших в сезоне.
Арсен – замечательный игрок и человек. У нас с ним отличные отношения. Думаю, что мы с ним еще долго будем играть вместе.
– Что скажешь о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России?
– Для меня важно играть с такими игроками, как Федор.
В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.
– Ты себя комфортно чувствуешь в команде?
– «Динамо» для меня является одним из лучших клубов. Это будет отличный сезон. Надеюсь, что останусь здесь, – сказал Гагнидзе.
Смолов вышел на 3-е место по количеству голов в РПЛ. Он обошел Павлюченко