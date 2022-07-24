Игнатьев дебютировал за «Локомотив», выйдя на замену на 83-й минуте игры с «Ростовом»

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Нападающий Иван Игнатьев впервые сыграл за «Локомотив».

Форвард вышел на поле на 83-й минуте матча 2-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) и не смог отметиться результативными действиями.

Игнатьев присоединился к московскому клубу в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Рубином». В прошлом сезоне он играл также за «Крылья Советов».

Подробно со статистикой выступлений 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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