Санчо про «МЮ»: «Игроки те же, но ощущение, что это новая команда. Тен Хаг много внимания уделяет сплоченности»

высказался об изменениях в «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

– Кажется, тренер привнес в «Манчестер Юнайтед» строгую структуру на поле и вне его. Насколько сильно игроки ощущают преимущества этого?

– Да, он однозначно сделал это. У нас было много встреч с тренером, после которых мы поняли, как он хочет, чтобы мы играли. Мы стараемся реализовать его пожелания. Это видно и по матчам – наша игра стала более структурной, появляется больше моментов, чтобы забить. Теперь мы чаще владеем мячом и эффективнее распоряжаемся им.

– Стало ли это турне важным для знакомства с тренером и его штабом, а также для того, чтобы команда сильнее сплотилась?

– На этой предсезонке у нас те же самые игроки, но есть ощущение, что это новая команда. Мы действительно работаем над этим, и я чувствую, как мы прогрессируем.

Тренер много внимания уделяет сплоченности, тому, чтобы мы вместе веселились. Ему важны командные ужины и все такое. Так что да, это помогает, – сказал вингер .

«Так вы можете сломать игрока». В 13 лет Тен Хаг смело спорил с самим Йоханом Кройффом. Аргументы юного Эрика – 👏🏻