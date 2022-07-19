Александр Мостовой: «Спартак» все разжигает, но сейчас жизнь такая. Кто-то кого-то матом обложил – и у него 5 млн подписчиков. Моему поколению это непонятно»

высказался о роли медиапространства в современном футболе.

– Оправдана ли форма недовольства, которую избрал в медиапространстве по поводу Суперкубка?

– Может быть, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? «Спартак» все разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя. До нового года был удивлен, что происходит в социальных сетях. Кто-то кого-то матом обложил – и у него 5 млн подписчиков! Рассказывают какую-то дичь и этим хвастаются. Моему поколению это непонятно.

Хотя иногда думаешь, может, тоже раздеться и голым пробежаться по Тверской, набрать аудиторию (смеется).

– Если говорить про медиапространство... Вы тоже завели телеграм-канал.

– Он у меня давно был, просто я им не пользовался. Года три назад, когда мы открыли академию в Кратове, пришлось создать страницы. Тогда просто Telegram особо не использовали. Теперь наоборот.

Не скажу, что я сильно вовлечен в процесс, слежу со стороны, но это необходимость. Иногда видишь некоторые комментарии относительно спорта, особенно футбола, и волосы встают дыбом. Хочется как-то отреагировать, и я делаю это. Знаю, что многим не нравится, но не меньше людей и поддерживают. Словом, почему нет? Ничего плохого в этом не вижу, – сказал бывший полузащитник сборной России.