Вместо «Газпрома» титульным спонсором «Шальке» стал интернет-магазин автомобилей

«Шальке» объявил о новом титульном спонсоре, который заменит «Газпром».
Долгосрочное сотрудничество с российской энергетической компанией было прекращено в феврале нынешнего года, после чего в течение нескольких месяцев команда работала с Vivawest (основная сфера деятельности – недвижимость).
Теперь основным партнером клуба из Гельзенкирхена стал лидер немецкого рынка онлайн-продаж новых автомобилей – MeinAuto.de. В рамках трехлетнего контракта спонсор получит обширные рекламные права, включая присутствие на телевидении в день матча и совместные проекты в области киберспорта.
Изображение: schalke04.de