Вместо «Газпрома» титульным спонсором «Шальке» стал интернет-магазин автомобилей

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«Шальке» объявил о новом титульном спонсоре, который заменит «Газпром».

Долгосрочное сотрудничество с российской энергетической компанией было прекращено в феврале нынешнего года, после чего в течение нескольких месяцев команда работала с Vivawest (основная сфера деятельности – недвижимость).

Теперь основным партнером клуба из Гельзенкирхена стал лидер немецкого рынка онлайн-продаж новых автомобилей – MeinAuto.de. В рамках трехлетнего контракта спонсор получит обширные рекламные права, включая присутствие на телевидении в день матча и совместные проекты в области киберспорта.

Изображение: schalke04.de

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