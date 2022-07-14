Вместо «Газпрома» титульным спонсором «Шальке» стал интернет-магазин автомобилей

«Шальке» объявил о новом титульном спонсоре, который заменит .

Долгосрочное сотрудничество с российской энергетической компанией было прекращено в феврале нынешнего года, после чего в течение нескольких месяцев команда работала с Vivawest (основная сфера деятельности – недвижимость).

Теперь основным партнером клуба из стал лидер немецкого рынка онлайн-продаж новых автомобилей – MeinAuto.de. В рамках трехлетнего контракта спонсор получит обширные рекламные права, включая присутствие на телевидении в день матча и совместные проекты в области киберспорта.

Изображение: schalke04.de