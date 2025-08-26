«Порту» предложил «Арсеналу» 26 млн евро за Кивера

«Порту» сделал новое предложение по Якубу Киверу.

Португальский клуб предложил «Арсеналу » 26 миллионов евро за трансфер 25-летнего защитника и хочет получить ответ в ближайшие сутки или двое, сообщает Фабрицио Романо.

Сделка может зависеть от того, подпишут ли лондонцы Пьеро Инкапиэ из «Байера ».

В прошлом сезоне АПЛ Кивер провел 17 матчей и забил 1 гол. Статистику поляка можно найти здесь .