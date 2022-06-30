Малком о новом сезоне: «Хочу забить гораздо больше, чем раньше»

Хавбек «Зенита» Малком высказался после матча с ЦСКА (3:0) в Кубке PARI Премьер.

— Хорошая игра. Мы прекрасно знали, что у ЦСКА много качественных игроков, но думаю, что с первых же секунд матча завладели инициативой и заслуженно победили.

Это самое начало, еще только разгоняется предсезонка. Все наши мысли о первом официальном матче сезона — за Суперкубок против «Спартака».

— Как вы себя чувствуете физически, самый ли трудный момент сейчас?

— Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах. Но хочется прямо сейчас еще больше работать, еще больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше, – сказал .

Тривела Бакаева и 2 пенальти – так «Зенит» разгромил ЦСКА. Победил всех на Кубке PARI Премьер, но не гарантировал первое место