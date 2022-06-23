Президент Федерации гандбола России: «Спартак» заслуживает бережного отношения как к национальному достоянию. Порой неинтересно смотреть – тяжелое чувство»

Президент Федерации гандбола России высказался о «Спартаке» как о национальном достоянии.

– В вашем любимом футбольном «Спартаке» и вокруг него все, как обычно, бурлит. Приход вместо победителя Кубка России Ваноли 33-летнего испанца Абаскаля, скандал вокруг Суперкубка. Как вы все это воспринимаете?

– Абсолютно солидарен с идеей, что Суперкубок уместно было бы проводить на нейтральном поле или заранее объявить о месте проведения, чтобы избежать кривотолков. Это вполне можно было сделать.

Стадионов хороших в стране много построили. На юге России отличная инфраструктура, огромное количество отдыхающих, можно было, например, в Сочи сыграть. Поэтому здесь определенная дискриминация существует.

Судьба меня крайне волнует. Бесконечная смена тренеров, менеджеров. Не хочу лезть во внутреннюю кухню, но понятно, что многое зависит от руководства.

Это все-таки народная команда, в этом году ей 100 лет. Кстати, достойного празднования, достойного внимания к заслугам великих спартаковцев мы так и не получили.

Назначение Абаскаля – более чем странное, на мой взгляд. Как Аршавин сказал в эфире: «Что тут комментировать? Я его даже не знаю»! То же самое могу сказать и я.

Мне кажется, что «Спартак» заслуживает другой участи. Прежде всего – солидного, серьезного отношения, трепетного и бережного отношения как к национальному достоянию.

«Спартак» – это гордость, это история советского и российского футбола. Это величайшие достижения, это всенародные любимцы. Федор Черенков, , и другие.

Душа моя болит, везде у меня майки развешаны, значки, фигурки , книга о нем из серии «Жизнь замечательных людей». Меня очень волнует то, что происходит в клубе.

Самое печальное, на чем я себя ловлю, что мне порой неинтересно включать телевизор и смотреть «Спартак». Это самое тяжелое чувство.

Как будто вы любили какого-то писателя или фильм, тысячу раз пересматривали, он вас вдохновлял, поднимал на серьезные дела, мотивировал... А получается так: «Спартак» играет. Поедешь?» – «Да нет, не поеду», – сказал Сергей Шишкарев.