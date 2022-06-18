Контракт Паредеса с «ПСЖ» автоматически продлен до 2024 года

Контракт Леандро Паредеса с продлен до 2024 года.

Опция автоматического продления соглашения, рассчитанного до 2023 года, была активирована, сообщает L’Equipe.

Также отмечается, что к игроку проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ювентус» и «Монако».

«ПСЖ» готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника, если получит достойное предложение. Сам Паредес хочет остаться в парижском клубе.

В прошедшем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.