Контракт Паредеса с «ПСЖ» автоматически продлен до 2024 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция Леандро Паредес Футбол

Контракт Леандро Паредеса с «ПСЖ» продлен до 2024 года.

Опция автоматического продления соглашения, рассчитанного до 2023 года, была активирована, сообщает L’Equipe. 

Также отмечается, что к игроку проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ювентус» и «Монако».

«ПСЖ» готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника, если получит достойное предложение. Сам Паредес хочет остаться в парижском клубе.

В прошедшем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь

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