Месси посетил детский онкологический центр, которому оказывал финансовую помощь: «Благодарю всех присоединившихся к борьбе с детским раком»

посетил детский онкологический центр в Барселоне.

Во время отпуска нападающий вместе с женой посетил онкологический центр при больнице Сан Жоан де Деу. Футболист оказывал финансовую помощь этому учреждению через свой благотворительный фонд.

«Я действительно хотел посетить детский онкологический центр при больнице Сан Жоан де Деу. Правда в том, что мне было очень интересно посмотреть, как здесь все получилось после того, как работы были закончены.

Я хотел бы поздравить всех, кто работал над этим проектом. Я очень рад, что смог внести свою лепту, и я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые присоединились, чтобы помочь в борьбе с детским раком. Большое вам спасибо!» – написал Месси.

Фото: инстаграм Лионеля Месси